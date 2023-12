McDonald’s de Terras Santa Maria entregam cinco bolsas de estudo a colaboradores

No âmbito do ‘UP’ – Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s, os restaurantes McDonald’s de Santa Maria da Feira, Lourosa, Espinho e São João da Madeira atribuíram cinco bolsas de estudo a colaboradores

A 4ª edição do Projeto ‘UP’ – Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s Portugal, vê este ano duplicar o valor atribuído por bolsa de estudo, para os mil euros por ano letivo. Desde 2020, a McDonald’s atribui anualmente cerca de 200 bolsas de estudo – no mínimo uma por restaurante.

Através do Programa Nacional de Bolsas de Estudo, a McDonald’s Portugal pretende apoiar financeiramente os seus colaboradores, incentivando-os a ingressar ou a concluir o Ensino Superior, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Lembrar que, no conjunto dos cinco restaurantes da região de Entre Douro e Vouga, mais de metade dos cerca de 300 colaboradores têm menos de 25 anos.

Francisco Nadais, responsável pelos cinco restaurantes da McDonald’s de Entre Douro e Vouga, tem revelado preocupação com os seus colaboradores, uma vez que atribuiu bolsas de estudo desde o ano letivo 2008/2009.

“É com muito orgulho e responsabilidade que o faço, dando um pequeno contributo para ajudar pessoas que estão comigo a tornarem-se mais completas. Este contributo, em muitos casos, é decisivo para conseguirem completar os estudos. Ajudam-nos a perseguir o seu sonho, enveredando por uma carreira profissional construída na experiência de vida única que adquirem ao trabalhar num restaurante com as valências McDonald’s e sustentada nos conhecimentos adquiridos no seu curso universitário. Outros, valorizam as suas competências académicas e optam mesmo por uma carreira connosco”, afirma Francisco Nadais.

Com cerca de 10 mil colaboradores, a McDonald’s Portugal conta atualmente com 194 restaurantes, no Continente e Ilhas, 92% dos quais são geridos por empresários locais, os franquiados.