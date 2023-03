Ministro da Cultura integra CAO na Rede Portuguesa de Arte Contemporânea

O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, aprovou a integração do Centro de Arte Oliva (CAO), de S. João da Madeira, na Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC).

O despacho do governante data do mês de fevereiro, tendo surgido na sequência de parecer favorável da Direção-geral das Artes (DGArtes) ao pedido de adesão apresentado pela Câmara Municipal de S. João da Madeira.

O presidente da Câmara de S. João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira, considera que este é “mais um passo muito importante” na afirmação deste equipamento cultural do município, que já integrava a rede regional norte, passando agora a integrar a estrutura nacional. “Constitui um reconhecimento do papel do CAO na promoção e valorização da arte junto do público

A RPAC é apresentada pela DGArtes como “uma plataforma de referência na dinamização da arte contemporânea portuguesa”, congregando “as diversas instituições dispersas no território atuantes neste domínio”.

O objetivo é “promover o desenvolvimento socioeconómico dos territórios, a coesão territorial, a correção de assimetrias e a mobilidade de públicos”.

Na comunicação enviada à Câmara Municipal de S. João da Madeira a dar conta do despacho favorável do Ministro da Cultura, a DGArtes manifesta à autarquia o seu “apreço pela adesão” do CAO à RPAC.

Um objetivo que se alcança, como assinala a DGArtes, num “importante e decisivo momento de concretização de uma política pública no domínio da cultura e das artes, que se pretende que tenha um impacto estruturante em todo o território nacional”.