Município de são João da Madeira promove sessão pública “(In)formar para prevenir” no Dia Mundial do Cancro

Sessão aberta ao público em geral, com inscrições gratuitas online.

A Câmara Municipal de S. João da Madeira, em estreita parceria com o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, irá promover, em sessão pública, a reflexão sobre o tema “Cancro – (In)formar para prevenir”.

A iniciativa decorrerá neste sábado, 4 de fevereiro (Dia Mundial do Cancro), às 11h00, na Biblioteca Municipal, e contará com a participação de Manuela Machado, médica responsável pelo serviço de oncologia do Cento Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV).

A especialista apresentará uma perspetiva fundamentada sobre aspetos comportamentais cientificamente associados à prevenção da incidência da doença oncológica assim como dados que caracterizam esta doença na nossa região.

Esta sessão é aberta ao público em geral, sendo necessário efetuar inscrição online, através de ligação disponibilizada no separador “Agenda” do site da Câmara Municipal de S. João da Madeira (www.cm-sjm.pt).