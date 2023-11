Novembro Jazz: três concertos nesta sexta-feira e no sábado

Na Casa da Criatividade

Programa deste fim de semana abre com Margarida Campelo, prosseguindo com Azar Azar e o trio formado por Rita Maria, João Mortágua e Mané Fernandes.

Esta sexta-feira, às 21h30, a Casa da Criatividade, em S. João da Madeira, recebe o segundo grande concerto do festival Novembro Jazz. Será um espetáculo da cantora, teclista e compositora Margarida Campelo, que se estreou com “Supermarket Joy”, um conjunto de canções em que os universos indie e jazz se cruzam com a neo-soul e o R&B.

Na noite seguinte, o palco da principal sala de espetáculos da cidade de S. João da Madeira acolhe um concerto duplo, que começa, às 21h30, com “Azar Azar” e as sonoridades de “Cosmic Drops”, o seu álbum de estreia. Segue-se, às 22h30, o trio formado por Rita Maria, João Mortágua e Mané Fernandes, com uma atuação em torno do álbum “Quang Ny Lis”.

A anteceder estes concertos deste fim de semana, decorrem momentos de conversa com os músicos (das 19h00 às 19h30) e atuações no “foyer” da Casa da Criatividade (21h00), com Jazguar, na sexta-feira, e João Tavares (saxofone), no sábado, dia em que decorre ainda, no mesmo local, uma feira de vinis (a partir das 17h00).

O festival Novembro Jazz, promovido pela Câmara Municipal de S. João da Madeira, teve início no último sábado, com um concerto de Raquel Martins, jovem compositora, cantora e guitarrista do Porto, que protagonizou, assim, o primeiro grande momento do festival, numa noite que também incluiu a atuação de talentos emergentes deste género musical.

Esta é uma edição do Novembro Jazz que faz justiça ao espírito inovador dos seus intérpretes, já que o festival se apresenta este ano repleto de novidades, entre as quais se contam momentos de conversa com músicos, uma feira de discos de vinil e até um programa de rádio. No centro das atenções continuam, naturalmente, os concertos, cujo número aumenta este ano, havendo mesmo noites em que são dois os artistas/grupos de jazz a atuarem na Casa da Criatividade.

Depois de Raquel Martins, que protagonizou o primeiro concerto do Novembro Jazz 2023, e dos nomes que atuam neste fim de semana – Margarida Campelo; Azar Azar ; Rita Maria, João Mortágua e Mané Fernandes – vão seguir-se João Pedro Coelho (17 novembro), Mazarin e Amaura (18 novembro) e a Orquestra de Jazz de Espinho com João Barradas (24 novembro).

Os bilhetes estão à venda na Bilheteira Online (casadacriatividade.bol.pt), na Torre da Oliva (256 200 204), Junta de Freguesia (Paços da Cultura – 256 200 541), Worten S. João da Madeira, FNAC, CTT e El Corte Inglês. Mais informações nas redes sosicviais e no site da Casa da Criatrividade (www.casadacriatividade).