Novo Conselho Diretivo do Hospital de Cantanhede reúne com congénere de Ovar

O novo Conselho Diretivo do Hospital Arcebispo João Crisóstomo – Cantanhede, SPA visitou esta quinta-feira a unidade de Ovar, tendo reunido com o órgão de gestão desta instituição. A delegação – constituída por Diana Breda (presidente), Teresa Vaio (diretora clínica) e Artur Carvalhinho (enfermeiro diretor) – foi recebida pelo Conselho Diretivo do Hospital Dr. Francisco Zagalo-Ovar. Durante a reunião de trabalho, foram abordados temas específicos da realidade dos hospitais do setor público administrativo (SPA), no sentido de articular algumas posições em diferentes áreas de atuação.

“Este encontro entre duas instituições semelhantes, do ponto de vista da dimensão, estatuto jurídico e perfil assistencial, foi muito produtivo, permitindo a discussão de temáticas atuais com vista a articulação de posições futuras, num momento particularmente difícil para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e em que a cooperação entre todos os agentes é fundamental”, afirmou o presidente do Conselho Diretivo do Hospital Dr. Francisco Zagalo-Ovar, Luís Miguel Ferreira, à margem da reunião onde participaram ainda Rui Lopes Dias e Mariana Fragateiro, respetivamente diretor clínico e enfermeira diretora desta unidade hospitalar. Refira-se que a área de influência do Hospital Arcebispo João Crisóstomo – Cantanhede abrange os concelhos de Cantanhede e Mira e a freguesia de Arazede, já no concelho de Montemor-o-Velho. Estende-se ainda a algumas freguesias dos concelhos de Anadia, Mealhada e Vagos.