Novo Domingo Verde na Avenida Renato Araújo

No domingo, 2 de julho, entre as 9h30 e as 13h30, a Câmara Municipal de S. João da Madeira convida munícipes e população em geral a comparecerem na Avenida Dr. Renato Araújo entre a zona do Largo do Souto e a rotunda do Hospital da cidade, juntando-se a mais esta edição da iniciativa Domingos verdes. O objetivo é o de sensibilizar para um modelo de mobilidade menos dependente do transporte individual e com menores emissões de gases de efeito estufa.

Assim, nesse troço daquela que é uma das principais avenidas de S. João da Madeira, que estará encerrado ao trânsito, haverá, no próximo domingo, atividades diversas para promover uma cidade ambientalmente mais sustentável, com menos emissões de carbono e com uma mobilidade mais inclusiva.

Com grande envolvimento de associações e instituições do concelho, estão programados momentos de caminhada e corrida (“O Running vem à Avenida”, às 9h30), ginástica sénior (com a Associação É bom Viver, às 10h00), hip hop (com o CCD, às 10h30), capoeira (com a Associação Mais Orreiro, às 11h30).

O programa inclui ainda os ateliês “Animais ao Quadrado” e “O meu (re)sapato”, basquetebol e futebol de rua, defesa pessoal (Academia Bruno Pereira), passeios de bicicleta proporcionados pela oficina do Mestre Oleh, boccia (Associação É bom Viver), ecojogo da Ersuc, “picadinha” (Junta de Freguesia) e demonstração de bombeiros. Ao nível de expositores, estarão presentes livrarias (Lusíada e Bertrand) e um estabelecimento de licores, compotas e doces (Dona Chica).