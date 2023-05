Com informação mais detalhada e clara chega às casas de S. João da Madeira a partir desta semana

Quem mora em S. João da Madeira vai começar a receber em suas casas um novo modelo de fatura da empresa municipal Águas de S. João, com informação mais detalhada e mais clara, resultante do modelo tarifário que decorre do Contrato de Gestão Delegada e das recomendações da entidade reguladora ERSAR.

Este novo formato, que começa a ser emitido já neste mês de maio, permite uma melhor perceção das diferentes componentes associadas ao valor a pagar mensalmente, assim como do histórico de consumo e da conta-corrente.

As faturas da empresa Águas de S. João passam, designadamente, a prestar informação mais completa aos utilizadores, nomeadamente, com a inclusão dos consumos efetuados em litros, complementando a informação já prestada anteriormente em metros cúbicos.

Contendo um espaço destinado a informações úteis e alertas, a fatura contempla, no verso, um conjunto de dados detalhados por rubrica e a explicação dos cálculos, o que é apresentado de forma mais percetível neste novo modelo de documento.

São ainda inseridos dois “QR Codes” que possibilitam o acesso a funcionalidades online, nomeadamente do portal e-fatura e do site da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

A explicação deste novo modelo de fatura da “Águas de S. João”, do qual já consta o renovado logótipo de identificação da empresa municipal, está disponível