O amor do Dia do Mãe expresso em trabalho pelos alunos de São João de Ver

Estudantes do JI/EB de Fonte Seca pintaram palavras e desenharam sentimentos

Celebrado no passado dia 3 de Maio, o Dia da Mãe coloca um ênfase particular na figura familiar materna. Dedica-lhe uma data e faz com que o Mundo reflicta e se aperceba da sua importância. Cientes da importância que o Dia incorpora, ao estudantes da JI/EB de Fonte Seca, de São João de Ver, não deixaram passar a data em claro. Neste momento, os estudantes deram asas às palavras e, sem medo do lápis e do desenho, exprimiram sentimentos de gratidão e amor. A palavra “mãe”, embora tenha apenas três letras, prova assim, mais uma vez, ser das que mais significado possui.