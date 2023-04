O MBWay é o principal meio de pagamento num casino?

Os casinos online fazem questão de apresentar uma profusão de métodos de pagamento. Este parâmetro permite-lhes chegar a ainda mais jogadores. Quanto maior for o número de modalidades de depósito apresentadas, maiores as probabilidades do jogador poder encontrar o meio que habitualmente usa.

Ainda que alguns meios de pagamento sejam mais populares do que outros e, mesmo tendo em conta que existem os chamados “imprescindíveis”, os casinos e casas de apostas online fazem por apresentar uma pluralidade de formas de depósito e levantamento.

Os vários métodos de pagamento num casino online

Em relação às formas de pagamento, os casinos e casas de apostas, apresentam, por norma, os seguintes:

Multibanco

MB Way

Cartões Visa, Mastercard e Maestro

Transferências bancárias

Skrill

Neteller

PayPal

PaysafeCard

Com um ou outro método adicional, esta é a lista que o jogador português irá encontrar nos casinos online. Claro está que falamos de pagamentos, para os jogadores que querem jogar e apostar com dinheiro real. Isto porque muitos casinos apresentam os jogos em versões demo, que podem ser testadas grátis, sem dinheiro envolvido no processo.

Os métodos mais populares

Um casino MBway goza de grande popularidade entre os portugueses. Isto porque, este meio, totalmente nacional, teve uma enorme adesão junto do público. Um sucesso que fica a dever-se à segurança, praticidade e rapidez aquando de um pagamento.

Muito usado para enviar dinheiro, via app, entre utilizadores, o MB Way passou também a ser usado para compras online e offline. O número de telemóvel ou a leitura do QR Code, tornam os pagamentos muito simples e práticos. Levantar dinheiro nos terminais ATM passou também a integrar os novos recursos do MBWay, o que o tornou ainda mais usado e popular.

Afinal, o utilizador pode até esquecer-se da carteira em casa e ficar sem possibilidades de fazer pagamentos, mas raramente se esquece do telemóvel. O dispositivo móvel passou a ser essencial nos dias de hoje. A App MB Way soube tirar o melhor partido disso.

Para ter a aplicação móvel MB Way, o utilizador apenas tem que baixar e instalar a app, associar os seus cartões bancários ao número de telemóvel e usar o telemóvel ou número, como forma de pagamento. Simples, rápido e seguro!

Alguns utilizadores poderão não gostar de ter que partilhar o número de telemóvel, mas convenhamos, com as diversas apps de mensagens, associadas ao número de telemóvel, é difícil manter este número num sigilo restrito.

As vantagens do MB Way

A popularidade do MB Way nos casinos online está, obviamente, associada às enormes vantagens que aporta, tais como:

Rapidez e simplicidade no pagamento; Manter uma certa privacidade; Depósito e levantamentos disponíveis instantaneamente; Sem taxas cobradas; Plafond diário até 750€; Sem valor mínimo de depósito.

Note-se que quanto à ausência de taxas ou de valor mínimo de depósito, estamos exclusivamente a fazer referência ao MB Way. O banco poderá cobrar taxas de transação e o casino poderá definir um valor mínimo de depósito. Mas ambos são alheios ao MB Way.

Cabe ao jogador analisar as regras e condições do casino quanto a pagamentos, para saber quais as condições para cada método.

António Matias