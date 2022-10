Oliveira de Azeméis recebe pela primeira vez o Festival Internacional de Orgão e Música Sacra

O município de Oliveira de Azeméis é um dos seis concelhos que vão receber os cerca de 30 concertos do FIOMS – II Festival Internacional de Orgão e Música Sacra da Área Metropolitana do Porto– que decorrerá a partir de hoje, 13 de outubro, e seis de novembro.

O FIOMS está de regresso, pelo segundo ano consecutivo, incluindo Oliveira de Azeméis, pela primeira vez, na sua programação com um concerto a realizar no dia seis de novembro, às 16h00, na Igreja Matriz de Ul, a cargo de Wolfgang Capek.

Wolfgang Capek completou os seus estudos na Universidade de Música de Viena nas disciplinas órgão (com Herbert Tachezi), piano (com Hans Kann e Hilde Langer-Rühl), composição e música sacra. Ainda durante os seus estudos, entre 1978 e 1980 conquistou vários prémios em concursos de piano (“Jugend musiziert”) e órgão (1975 e 1979 “ARD – Competition Munich”) e o prémio honorário.

Concertos levaram-no a quase todos os países da Europa, bem como a Hong Kong, Coreia do Sul, EUA e Rússia; Além disso, como solista, podem referir-se as colaborações com importantes orquestras e ensembles nacionais e estrangeiros.

Os concertos do FIOMS decorrerão em algumas das mais emblemáticas igrejas da região (com entrada gratuita) e na Casa da Música envolvendo mais de 100 intérpretes nacionais e internacionais, quatro master classes e a conferência “Música na igreja: desafio de permanente inculturação”.

O FIOMS surgiu em 2021, em linha com os grandes festivais internacionais de órgão realizados no Porto até 2015, com o objetivo de preservar, promover e valorizar o vasto e rico património organístico da Diocese e Área Metropolitana do Porto, estimular o interesse pela Música Sacra vocal e de órgão e incentivar o despertar de novos talentos através da implementação de uma oferta cultural que seja sustentável, descentralizada, regular e bem articulada entre todos os municípios da região.

Na programação estão ainda incluídos concertos para crianças entre os 3 e os 13 anos de idade, em parceria com os estabelecimentos de ensino.

Este ano, o FIOMS consolida-se no Porto, Maia, Valongo e Gondomar (presentes na edição anterior) e alarga a sua ação a Arouca e Oliveira de Azeméis, indo ao encontro de um dos objetivos mais importantes: a descentralização cultural.