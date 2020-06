Ovar com projecto vencedor na categoria de redução do lixo marinho

Uma parceria da Câmara Municipal e da Business as Nature

Na semana em que se celebrou o Dia Mundial dos Oceanos, o projeto #fishingtheplastic da BUSINESS as NATURE (BasN) foi um dos seis projetos vencedores do concurso “Small Grants Scheme – Projetos para a prevenção e sensibilização para a redução do lixo marinho “, financiados pelo Programa Ambiente do programa EEA Grants, o qual recebeu 24 candidaturas (site EEA Grants: www.eeagrants.gov.pt). O projeto é uma parceria da Câmara Municipal de Ovar com a Associação Business as Nature e irá contribuir para a prevenção e redução dos plásticos nos oceanos e para o aumento da economia circular local. Serão desenvolvidas várias ações de sensibilização, formação e ação e implementada a recolha de plástico marinho nas praias do concelho e atividades piscatórias, envolvendo as comunidades piscatórias e escolares, bem como as que interagem com o mar e a população.

