P. Parques: acordo fica em “stand-by” enquanto a pandemia durar

Vereadores do PS defendem que empresa deve continuar a pagar as prestações do acordo do Tribunal, embora tenha deixado de cobrar o estacionamento durante o período pandémico.

No passado dia 20 de abril, segunda- feira, o Executivo da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira reuniu-se, por videoconferência, para mais uma sessão de Reunião de Câmara. O principal ponto de desacordo entre a oposição e o Executivo permanente incidiu sobre a empresa P. Parques – Exploração e Gestão de Parques de Estacionamento, já no período da Ordem do Dia.

Assim, no ponto 4, propôs-se a “suspensão temporária do pagamento do estacionamento pago e do acordo de pagamento”.

O presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, esclareceu que esta informação era relativa a dois pedidos: o primeiro, a P. Parques propõe o encerramento da cobrança do estacionamento pago que “foi logo feita em meados de março”; e o segundo pedido, “enviado no dia 31 de março” pela empresa, solicita a isenção do pagamento das prestações a que estava obrigada a cumprir pelo Tribunal, enquanto durar a situação da pandemia de Covid-19. “A nossa diretora económico-financeira propõe que se reconheça uma suspensão moratória do pagamento e o mesmo será retomado logo que termine a situação de pandemia”, clarificou o edil.

O PS, na voz do vereador Délio Carquejo, confirmou que da última vez que se falou da P. Parques “pensou-se nesta suspensão do pagamento na via pública” e a mesma acabou por acontecer. “De facto, estes pagamentos relativamente ao

tempo corrente admite-se que não sejam pagos e haja essa moratória, mas são aqui apresentados dois assuntos distintos para nós”, afirmou.

Desta forma o vereador do PS propôs ao presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, duas votações distintas no ponto 4 da Ordem do Dia, pois discordavam na “suspensão do acordo de pagamento”.

“Não nos parece de bom-tom aprovar, no mesmo ponto, duas situações completamente diferentes”, afirmou o vereador socialista.

Helena Portela, vereadora do pelouro de Administração e Finanças, considerou existir “algum contra-senso” por parte da oposição e defendeu que “se aprovam a primeira, têm de aprovar a segunda”. “Portanto, se concordam que se suspenda o pagamento dos parquímetros, então, lógica imediata, tem que se permitir que durante o período em que não cobram, porque

não tem atividade, não possam pagar. É bem claro que quando se iniciar as cobranças e quando tiverem receita, terão que pagar”, explicou.

Contudo, o vereador Délio Carquejo, com base no documento, mencionou que “enquanto se mantiver a situação”, no seu entendimento, “Não há prazo para esta situação”. A vereadora do pelouro de Administração e Finanças voltou a esclarecer que “Sendo que não se trata de perdoar dívida, mas sim de reconhecer a suspensão moratória, o acordo e o seu cumprimento

será retomado após iniciar a cobrança de receitas de estacionamento”.

“A vereadora pode tentar dar as voltas que quiser, mas para nós é claro que um pagamento que é relativo a esta empresa a dívidas antigas, deve continuar em cima da mesa”, reiterou Délio Carquejo, vereador socialista. Já o edil, Emídio Sousa, relembrou que o PS tinha pedido que não se cobrasse o estacionamento em meados de março, porém a oposição socialista deixou clara a posição discordante relativa “à suspensão do acordo de um pagamento no âmbito do processo que decorreu no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro”.

A vereadora do Executivo PSD, Helena Portela, questionou, então, “Se uma empresa não tem atividade, tem que pagar? É isso que estão a dizer, certo?”. Em resposta, a vereadora socialista, Lia Ferreira, disse que “A empresa também cobrou em atividade e não pagou durante muitos anos, isso era justo?”. “Por isso é que foi penalizada e houve um processo em Tribunal”, respondeu a vereadora do Executivo PSD.

Ao que a vereadora do PS, Lia Ferreira, acrescentou que “foi perdoada também”. Por fim, o presidente da Câmara Municipal disse que a dívida “não foi perdoada” e que “uma mentira repetida muitas vezes, não se torna verdade”. A medida foi aprovada com sete votos a favor e quatro votos contra do PS.

Em declaração de voto, o vereador do PS, Délio Carquejo, afirmou que “Uma vez que a Câmara Municipal quis colocar isto ao mesmo tempo de um pedido da P. Parques relativamente à suspensão temporária do pagamento de estacionamento, por sua livre iniciativa, quis com uma coisa encobrir a outra. O que estaríamos aqui a fazer era, mais uma vez, a salvação daquilo que é a P. Parques em prejuízo daquilo que são os munícipes feirenses”. Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal, também procedeu à declaração de voto ao referir que “À semelhança do que acontece com outras atividades e até cumprindo

a recomendação do legislador, sempre que haja redução da atividade de uma empresa ou diminuição da sua atividade comprovada, o pagamento das suas prestações e obrigações pode ser adiado. Ninguém está aqui a perdoar rigorosamente

nada e logo que o processo normalize a empresa será obrigada a pagar todas as prestações do seu acordo”.