PCP questiona lay-off na Auto Viação Feirense

A 9 de Abril, os deputados do PCP questionaram a Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social relativamente ao lay-off praticado Auto Viação Feirense. No requerimento, o partido afirma que 195 trabalhadores serão abrangidos pelo regime de suspensão de actividade simplificado, “desresponsabilizando- se”, assim, das suas “funções de serviço público”, lembrando

que a mesms assegura “o transporte de muitos passageiros na região de Aveiro”, transporte esse que será “essencial” nas deslocações para os locais de trabalho – afirmou o PCP. Os comunistas recordam

ainda que a empresa terá recebido “milhões de euros de fundos comunitários”, nomeadamente do POSEUR.

Assim, os deputados do PCP dirigiram- se ao Governo, questionando se terá sido realizada alguma acção inspectiva da ACT à empresa, as medidas que serão tomadas para “acompanhar de forma rigorosa” a situação da Auto Viação Feirense, e ainda as medidas que serão levadas a cabo para garantir o cumprimento dos direitos dos trabalhadores e também para assegurar o direito à mobilidade dos cidadãos.