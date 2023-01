Perto de 2.000 participantes no regresso do Carnaval das Escolas

Dia 11 de Fevereiro, em S. João da Madeira

Depois da interrupção motivada pela pandemia, está de volta um dos mais importantes desfiles infanto-juvenis da região. Este ano, o lema é o “Carnaval no Mundo”.

Depois de dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19, o desfile do Carnaval das Escolas de S. João da Madeira volta às ruas da cidade no dia 11 de fevereiro, às 10h. Ou uma semana depois, se as condições atmosféricas a isso obrigarem.

Espera-se a participação de perto de 2.000 crianças e jovens dos estabelecimentos de ensino do concelho, cujas fantasias terão como mote o lema “Carnaval no Mundo”, indo, dessa forma, ao encontro da pluralidade de culturas e de países representados atualmente em S. João da Madeira e, por consequência, na comunidade educativa sanjoanense.

Com organização da Câmara Municipal em articulação com as escolas, o desfile terá início na zona junto ao hospital e à Santa Casa da Misericórdia da cidade e encerrará na Praça Luís Ribeiro, o que acontece pela primeira vez após as obras de requalificação do centro cívico sanjoanense.

Introduzida em 2019, a medida de utilização de copos biodegradáveis para combater o uso de garrafas de plástico de utilização única volta a ser uma marca desta edição, prosseguindo uma política implementada pela Câmara Municipal de S. João da Madeira nos eventos que organiza.