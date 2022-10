Porto de Aveiro encerra 3.º trimestre a crescer 4,5%

O Porto de Aveiro cresceu 4,5% até setembro, face ao período homólogo, movimentando um total de 4.365.536 toneladas.

A Carga Geral Fracionada, com um crescimento de 17,7%, movimentou 1.604.388 toneladas, face ao mesmo período do ano anterior, tendo sido a tipologia de carga com melhor desempenho. As exportações mantêm um ritmo de crescimento assinalável face ao período homólogo, com mais 20,1%.

Relativamente às mercadorias, que durante o período em análise, registraram maior crescimento, o destaque vai para os produtos florestais, os minerais não metálicos, os componentes de energia eólica e o cimento, todos com um crescimento de dois dígitos.

Até setembro escalaram o Porto de Aveiro 799 navios, traduzindo-se num aumento de 6,3% no GT e de 1,3% no comprimento médio das embarcações.