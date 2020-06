Pousada da Juventude deixa de acolher ovarenses que necessitem de isolamento

As pousadas disponibilizadas à Protecção Civil como locais de acolhimento de membros da equipa, corporações de bombeiros, famílias ou pessoas idosas em situação de isolamento profilático, registaram mais de 1450 dormidas, segundo a informação adiantada pelo Secretário de Estado do Desporto. A Movijovem disponibilizou oito pousadas na região para o combate à Covid-19, tendo a de Ovar sido desmantelada em simultâneo com o Hospital de Campanha, “Anjo d’Ovar”, a 5 de Junho.

A Santa Casa da Misericórdia de Ovar chegou a ter 54 casos activos, tendo já recuperado todos os utentes que se encontravam infectados, existindo ainda meia centena de lares na zona Centro que mantêm casos positivos de Covid-19. “Chegámos a ter 123 lares com casos positivos. Actualmente, temos cerca de 50, sendo que alguns destes lares registam apenas um caso positivo” – anunciou João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da juventude e do Desporto e coordenador regional do estado de calamidade.

