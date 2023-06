Professor e investigador Anselmo Castro fala dos desafios da demografia

Segunda sessão deste ano do ciclo de conferências “Pensar Futuro”. Entrada gratuita

Os desafios da demografia são tema de conferência nos Paços Cultura. Inserida no ciclo “Pensar Futuro”, esta sessão está marcada para este sábado, 1 de julho, às 17h00, com entrada gratuita, tendo como orador o professor e investigador Eduardo Anselmo Castro.

Este é o segundo momento da edição de 2023 do ciclo “Pensar Futuro”, que é dedicado, este ano, ao tema “Os Novos Desafios da Sociedade”. O primeiro orador foi o bispo D. Américo Aguiar, estando programadas, para além da sessão de 1 de Julho com Eduardo Anselmo Castro, mais duas conferências.

Assim, a 23 de setembro, Carlos Jalali, professor na Universidade de Aveiro, onde dirige o mestrado em Ciência Política, abordará “Os Desafios da Democracia”. Finalmente, a 28 de outubro, o cientista Nuno Castro falará sobre “Os Desafios da Inteligência Artificial”.

São quatro conferências para proporcionar ao público uma perspetiva abrangente sobre novos desafios com que o mundo se depara, pelo olhar de diferentes intervenientes, dando continuidade a uma iniciativa que arrancou em 2018 e que já trouxe a S. João da Madeira um vasto conjunto de especialistas em diversas áreas.

Autor de mais de 200 publicações científicas

O orador da sessão deste domingo, Eduardo Anselmo de Castro, é autor de mais de 200 publicações científicas, sobre temas como a demografia, habitação, modelação econométrica ou estatística espacial. Tem participado e coordenado projetos de investigação nacionais e internacionais, focados, designadamente, na análise de impacto social e económico, desenvolvimento regional e políticas de inovação.

Na sua vasta formação académica, inclui-se um Doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente, pela Universidade de Aveiro, um Mestrado em Geografia Humana e Planeamento Regional e Local, pela Universidade de Lisboa, e uma Licenciatura em Engenharia Civil, pela Universidade de Coimbra.

É Professor Associado no Departamento de Ciências Sociais Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, instituição onde integra o Grupo de Estudos em Território e Inovação (GETIN), sendo também membro da Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas, que coordenou. É ainda vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Na imagem: Anselmo Castro