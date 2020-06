Programa de Apoio à Cultura antecipa-se para apoiar associativismo cultural

Candidaturas abertas de 17 de junho a 1 de julho; lista provisória será conhecida a 29 de julho

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira anunciou, ainda durante o Estado de Emergência, a antecipação da abertura dos concursos às medidas do novo Programa Municipal de Apoio à Cultura, inicialmente previsto apenas para o último trimestre do ano. Esta primeira fase do PAC (Medida 1 – Criação Local – Subprograma 1.1) é dirigida a associações e/ou entidades sem fins lucrativos de âmbito cultural, sediadas no concelho feirense.

Num esforço para minimizar os impactos negativos num dos setores mais afetados pela atual crise pandémica e, simultaneamente, incentivar os agentes culturais locais a criar, a autarquia feirense antecipou esta a abertura das candidaturas ao novo Programa de Apoio à Cultura para a Criação Local.

“É no imediato que as associações precisam de apoio para retomar a sua atividade, desenvolver novas ideias e projetos, despertando o interesse do público e devolvendo-lhe a confiança para sair à rua e “consumir” cultura”, refere a autarquia em comunicado.

