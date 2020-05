Projecto de tema livre faz com que estudantes deem asas à imaginação

Protagonizado pelos alunos do 4º ano da EB Dr. Sérgio Ribeiro, em Lourosa

No início do actual período lectivo, a professora Paula Santos Costa propôs à sua turma do 4º ano (SR5) da EB Dr. Sérgio Ribeiro – Agrupamento de Escolas António Alves Amorim, em Lourosa, a realização de um projecto de tema livre. Alguns dos produtos finais apresentados espelham unicamente a autonomia dos alunos; outros, terão sido realizados com uma pequena ajuda dos pais. Na plataforma Teams, a docente preparou uma vídeo aula para que cada que cada membro pudesse apresentar o seu trabalho à turma. “Foi impressionante a motivação e o entusiasmo revelado por todos! Um dos alunos, que está com os avós, fez sozinho um barco de piratas a partir de uma caixa de ovos, uma outra aluna fez manteiga caseira, outra um laço sobre a família. Uma aluna fez um jogo de tabuleiro com cartões e perguntas sobre reciclagem e o planeta Terra. Outra aluna costurou vestidos para as suas bonecas. Foi um trabalho muito interessante, que incute iniciativa, desenvolve a criatividade dos alunos e a capacidade de decisão, bem como de comunicação” – revela a professora Paula Santos Costa. A docente lançou também um outro desafio à turma: a elaboração de um trabalho sobre o livro que cada um terá gostado mais de ler este ano.

Francisca e Miguel