PS enfatiza a “dificuldade” inerente aos pagamentos da Segurança Social

Na sequência do isolamento profilático praticado durante o cerco de Ovar

O Partido Socialista ovarense reafirmou a persistência das “dificuldades” nos pagamentos por parte da Segurança Social do isolamento profilático praticado durante o cerco sanitário. O tema foi abordado durante a última Reunião de Câmara segundo a nota de imprensa remetida pelos socialistas às redacções. “Há empresas que estão a ser confrontar-se com a informação da Segurança Social de que o pagamento do isolamento profilático no âmbito do segundo cerco sanitário não irá ser efetuado aos seus colaboradores residentes em Ovar, porque as empresas estão sediadas no concelho. Ora, isto parece-nos contra procedente, face ao que foi transmitido e às consequências que também daí vão advir” – argumentou a vereadora Fátima Bento.

Leia mais na edição impressa.