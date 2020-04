PS-Feira quer entrega grátis de kit de máscaras por habitante

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Santa Maria da Feira propôs a distribuição de um kit de proteção composto por três máscaras (certifi cadas pela Direção Geral da Saúde) a cada habitante do concelho de Santa Maria da Feira, a menores e maiores de idade.

Desta forma, sugerem também a “criação de banco comunitário de máscaras (certifi cadas pela DGS), em que pudesse envolver as doações de empresas, cidadãos e outras instituições, de forma a que a Câmara Municipal pudesse ter uma maior oferta”, de forma a agir “em ligação com a sociedade”.

No entender da Comissão Política Concelhia (CPC) do PS, a entrega do kit de máscaras deveria ser realizada pelas Juntas de Freguesia, pois “são as que melhor conhecem as residências que estão habitadas pelo concelho de S. M. da Feira”.

“As pessoas inevitavelmente quando saem da sua habitação, correm riscos de contágio, e este kit será um instrumento de prevenção e proteção da população relativo ao vírus Covid-19. Esta medida servirá também para a consciencialização da população, que mesmo após o fi m do Estado de Emergência, deverá manter-se sempre o uso da máscara, quando tenham de circular em espaços públicos”, referem em comunicado.

Márcio Correia, presidente da CPC do PS de Santa Maria da Feira, afi rma ainda que “A Câmara Municipal de S. M. da Feira tem todas as condições para oferecer um kit de máscaras a quem realmente precisa. Esta medida que o PS de S. M. da Feira aqui propõe deve ser imediatamente colocada em prática. É tempo de agir, instruindo a população para uma nova realidade social e ajudando-a proteger-se”.