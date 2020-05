PS Feira quer nova Escola Secundária no edifício do ISPAB

Comissão Política Concelhia do PS considera esta é “uma oportunidade única” para o concelho feirense.

Na passada sexta-feira, 1 de maio, a Comissão Política Concelhia do PS de Santa Maria da Feira propôs que o edifício onde se

encontrava instalado o ISPAB possa ser readaptado para instalação de uma nova escola secundária.

A mesma comissão expressou o seu lamento pelo encerramento do Instituto Superior de Paços de Brandão (ISPAB). “Temos conhecimento do extraordinário e respeitável esforço por parte da AFESDESPAB – Associação Fundação para o Desenvolvimento de Paços de Brandão – para evitar este desfecho, mas depois da triste notícia consumada, o PS antecipa

novas possibilidades para o edificado existente de forma a minorar o prejuízo causado à freguesia de Paços de Brandão, em

particular, mas também ao concelho”, referem em comunicado.

O PS-Feira refere que “é reconhecido por todos” que “as duas únicas escolas públicas existentes no concelho situam-se nas cidades de Fiães e de Santa Maria da Feira”, pelo que “são insuficientes para o número de alunos” no concelho. “É com grande desprazer que o Partido Socialista de S.ª M.ª da Feira assiste, ano após ano, aos efeitos dessa carência e à necessidade de centenas alunos do nosso concelho em frequentar escolas secundárias em concelhos vizinhos”. Assim, entendem que o edifício referido dispõe de instalações apropriadas podendo até “com algumas alterações” aumentar a sua capacidade.

No mesmo comunicado adiantam que esta é “uma alternativa viável, de ambição concelhia e em total conformidade com a carta educativa concelhia, desde 2005” para a instalação de uma estrutura de ensino secundário em Paços de Brandão.

O “parecer positivo” que a direção do agrupamento de escolas de Paços de brandão deu à possibilidade de abertura de duas turmas em 2020/21 (há número suficiente de alunos para esse efeito, segundo foram informados), reforça imensamente a posição da CPC neste assunto. “A ideia da Direção do Agrupamento é formar duas turmas do décimo ano numa primeira fase, para depois dar corpo ao décimo-primeiro e décimo-segundo ano, com sustentabilidade.

É uma oportunidade única para um concelho que, quer pelas dificuldades de transportes urbanos, quer pela grande malha populacional e a ausência de uma escola secundária nesta parte do território do concelho, terá com a abertura do Ensino

Secundário em Paços de Brandão, uma forte melhoria na oferta pública de educação.”, afirmam.

Por fim, Márcio Correia, presidente da CPC do PS de S.ª M.ª da Feira entende que “a Câmara Municipal tudo deve fazer para

agarrar esta oportunidade e assim instalar em Paços de Brandão uma nova escola secundária” e que “deve até assegurar

eventualmente o custo das obras que serão necessárias, para não estar dependente de verbas do Governo, e não haver demoras/ entraves”.