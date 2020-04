Quarentena: quando as paredes de casa passam a ser os limites do Mundo

Não é segredo, novidade ou se quer notícia para ninguém: o novo coronavírus mudou, distorceu e desorganizou quaisquer rotinas às quais o Mundo contemporâneo se habituou. Chegado a território português, o Covid-19 fez-se acompanhar de medidas preventivas, estados de emergência, isolamento social e redefinição de comportamentos.

Hoje, vivem-se as mesmas vinte e quatro horas diárias que sempre existiram, mas os horizontes são limitados.

A distância das possibilidades é encurtada. Assim tem sido no Mundo, no país, e também em Santa Maria da Feira. Xavier Santos, feirense residente em Lourosa, aderiu ao teletrabalho contavam-se dezoito dias do mês de Março. O gestor de produto, de 40 anos, tem partilhado este tempo de isolamento voluntário com a esposa, a professora Marta Silva, de 41 anos, e também com as filhas, Leonor e Inês Santos, de 11 e 8 anos.

A preocupação com o novo coronavírus foi-se instalando no seio da família de forma paulatina. “A preocupação com a propagação deste vírus foi crescendo connosco, ao longo do tempo. No início, e especialmente enquanto ainda não havia qualquer caso registado em Portugal, ainda estivemos algo descansados. A partir do momento em que os primeiros casos começam a surgir, e assim que começamos a ter conhecimento de casos próximos, nomeadamente na Escola Secundária de Santa Maria da Feira, começamos realmente a ficar alertados para o problema. É também neste momento que tomamos a decisão de que as nossas filhas não iriam mais à escola” – conta Xavier Santos. Os pais viram “com bons olhos” a decisão do encerramento das escolas, posta em prática pelo Governo de António Costa, opinando que a mesma “poderia até ter surgido mais cedo”, embora “nada fizesse prever a conjuntura que actualmente conhecemos”.

Marta Silva, professora no Agrupamento de Escolas António Alves Amorim, afirma que a chegada do Covid-19 a território feirense se fez sentir, até nas próprias crianças. “À medida que o tempo foi passando, as crianças começaram a aperceber-

se da dimensão do problema.

Aliás, no dia seguinte ao encerramento da Escola Secundária de Santa Maria da Feira, os alunos que lá tinham irmãos foram mandados para casa, como medida preventiva.

Alguns encarregados de educação entenderam logo ao início as razões que nos levaram a tomar essa atitude, mas também é verdade que outros não estavam mesmo dentro da questão. Achavam que não havia necessidade” – comenta.

Quando o Mundo em volta muda, a humanidade tende a mudar com o mesmo. No entanto, tudo é feito ao máximo para que

reste alguma percentagem de normalidade. “Tenho tentado manter as minhas rotinas de trabalho. Continuo a levantar-me cedo, tenho um escritório, em casa, onde posso trabalhar sozinho, e continuo a manter as minhas rotinas. Cumpro o meu horário de trabalho, e esforço- me para que aquele que é o meu ritmo em casa se assemelhe o mais possível a um dia ‘normal’ no escritório da empresa. A grande mudança que existe neste campo diz mesmo respeito ao espaço físico onde me encontro” – afirma Xavier Santos.

Também Marta Silva tem desenvolvido o seu trabalho através das plataformas digitais: é por lá que têm decorrido as reuniões de avaliação. “Quanto às nossas filhas, temos feito também por tentar incutir- lhes alguma normalidade e

alguma rotina de trabalho. Aliás, os próprios professores têm enviado trabalhos para elas desenvolverem em casa. Uma vez que a Marta é professora, temos também a sorte, enquanto família, de ela ter obviamente mais sensibilidade para esta questão educativa, e também faz com que a mesma não seja descurada”

– relata Marta Silva.

Há quem afirme que a pandemia actual veio com um propósito: o de despertar a humanidade para os valores da família e da convivência.

Valores que, segundo a mesma linha de pensamento, estariam a ser deteriorados por um Mundo que cada vez se desloca de forma mais veloz e fugaz. “Continuamos atarefados com as nossas coisas, é um facto, mas sabendo de antemão que temos, obrigatoriamente, de estar em casa, acabamos sempre por ter mais tempo livre para nos dedicarmos a certas coisas que, num

contexto normal, acabaríamos por descurar. Mesmo aos fins de semana, acabamos por ter imenso tempo para estar em família. Agora sim, é um verdadeiro fim de semana: não podemos sair. Somos obrigados a descansar e a aproveitar o tempo em família” – adianta Xavier Santos.

No entanto, a monotonia dos dias cansa, pesa, e faz-se sentir. E a tecnologia pode ser uma das formas de a contornar. “Tem de haver espaço para tudo e, simultaneamente, tem de existir muito mais tempo para a família. Dedicamos uma grande parte do nosso tempo uns aos outros. Para aliviarmos a tensão e ansiedade que em certos dias se faz sentir mais, organizamos conversas com os nossos amigos e familiares através das redes sociais, através do Skype ou Facetime, para nos podermos manter em contacto com as pessoas. De facto, é uma mudança que se faz sentir muito. Sabemos que estamos confinados a este espaço.

E não temos ideia de quando é que isso vai acabar. E aqui depois entra o peso da questão psicológica” – diz o casal.

A família está mentalizada: o surto veio não para ficar, mas para usufruir de uma estadia prolongada.

Por isso, perspectivam o regresso à normalidade num tempo algo distante. “Diria que ainda estamos a perceber em que areias é que nos movemos. Ainda não chegamos a um ponto limite de stress ou ansiedade, mas obviamente que sempre

que temos oportunidade, levamos as meninas à zona junto ao prédio, para elas poderem andar um pouco de bicicleta, caso lá não esteja ninguém, para evitar ao máximo qualquer contacto. Acaba por nos fazer bem, ter esse breve tempo para vir um pouco cá fora. Estamos mentalizados.

Sabemos que vamos ter muito tempo pela frente para nos aborrecermos” – avalia Marta Silva.

Também a pequena Leonor Santos vê esta como “uma situação perigosa”. “Na minha opinião, esta é uma altura perigosa. Sinto falta de muitas coisas: sinto falta de ir para a escola, de ir ao parque da cidade brincar, ou passear. Tenho estado ocupada a trabalhar, até porque os nossos professores mandam-nos tarefas.

Tenho, acima de tudo, muitas saudades dos meus amigos… Sinto falta das aulas da minha directora de turma” – conta a filha mais velha do casal. Já se esgotaram todas os “gritos de guerra” que esta pandemia personifica. Esta é vista como uma questão de saúde colectiva e, por isso, o exemplo que se transmite ganha o dobro do relevo. “Numa situação de crise, temos de servir de exemplo para a restante população.

E a forma como reagimos à crise é, também, a forma como ensinamos os nossos próprios filhos a reagir.

Eles vão ser como nos virem a ser.

Se nós entrarmos numa onda de stress, eles também o farão. É por isso algo que o evitamos ao máximo” – acredita Xavier Santos.

O casal tem-se mantido em casa “a tempo inteiro”, e assegura que o continuará a fazer, até à conjuntura ser mais favorável. Só têm saído mesmo para ir às compras. “E só vai um de nós, nunca o fizemos em família” – acrescentam. Os números

referentes às vítimas e óbitos provocados pelo Covid-19 têm alterado todos os dias. Na televisão, na rádio, nos jornais, nas plataformas digitais. Todos os dias os relatórios, gráficos e quadros mostram alterações.

Crescentes, a nível nacional.

As paredes passaram a ser os limites do Mundo actual, e é com ela que será necessário conviver, até o cenário lá fora permitir voltar a respirar.

Até a janela se voltar a abrir.