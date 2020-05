Quinta do Castelo reabre portas ao público

Espaço natural foi reaberto na passada sexta-feira

No dia 29 de maio, sexta-feira, a Quinta do Castelo, em Santa Maria da Feira, reabriu ao público.

A Quinta do Castelo é um espaço natural histórico situado numa das encostas do Castelo da Feira, no centro da cidade. Renovada pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e reaberta no verão do ano passado, a Quinta do Castelo é propícia a um passeio no seio da natureza, com árvores centenárias, trilhos, um lago artificial atravessado por uma ponte e uma gruta artificial que relembra a arte de Antoni Gaudí.

A Câmara Municipal convida a população para, nesta altura, desfrutar de espaços ao ar livre, em família, (re)descobrindo estas “pérolas” verdes do concelho de Santa Maria da Feira.

A Quinta do Castelo tem as portas abertas nos meses de abril, maio e outubro, das 08h30 às 20h00; de junho a setembro, das 08h30 às 21h30, e de novembro a março, das 09h00 às 17h00. A entrada é gratuita.

