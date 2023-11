Raquel Martins abre o Novembro Jazz

Neste Sábado, dia 4, na Casa da Criatividade

No ano em que lançou o aclamado EP “Empty Flower”, ​jovem compositora, cantora e guitarrista protagoniza o primeiro dos 8 concertos programados.

Arranca neste sábado, dia 4, às 21h30, o programa de concertos do Novembro Jazz, que vai decorrer ao longo do mês na Casa da Criatividade, numa organização da Câmara Municipal de S. João da Madeira. Raquel Martins, jovem compositora, cantora e guitarrista do Porto, protagoniza esse primeiro grande momento do festival.

Apadrinhada por Gilles Peterson ou Jamie Cullum, Raquel Martins tem projetado a sua carreira a partir de Londres. Já em 2023 editou o aclamado EP “Empty Flower”, apontado como “uma refinada e original combinação de influências, algures entre a bossa nova e o novo jazz”.

Esta é uma edição do Novembro Jazz que faz justiça ao espírito inovador dos seus intérpretes, já que o festival se apresenta este ano repleto de novidades, entre as quais se contam momentos de conversa com músicos, uma feira de discos de vinil e até um programa de rádio.

No centro das atenções do festival continuam, naturalmente, os concertos, cujo número aumenta este ano, havendo mesmo noites em que são dois os artistas/grupos de jazz a atuarem na principal sala de espetáculos de S. João da Madeira.

Oito concertos até ao final de novembro

Para além de Raquel Martins, neste sábado, vão passar também pela Casa da Criatividade Margarida Campelo (10 novembro); Azar Azar (11 novembro); Rita Maria, João Mortágua e Mané Fernandes (11 novembro); João Pedro Coelho (17 novembro); Mazarin (18 novembro); Amaura (18 novembro) e a Orquestra de Jazz de Espinho com João Barradas (24 novembro).

“Novembro Jazz tem um papel muito relevante e decisivo na política cultural sanjoanense, porque tem trazido à Casa da Criatividade concertos de grande qualidade e tem contribuído para diversificar os públicos que vêm até S. João da Madeira”, considera o presidente da Câmara Municipal, Jorge Vultos Sequeira, acrescentando que o evento tem contribuído para captar “públicos de diferentes territórios”, que têm mais uma vez a oportunidade de “assistir aos espetáculos que são imperdíveis”.

Os bilhetes para os diferentes concertos (ver caixa nesta página) estarão à venda a partir do dia 5 de julho, na Bilheteira Online (casadacriatividade.bol.pt), na Torre da Oliva (256 200 204), Junta de Freguesia (Paços da Cultura – 256 200 541), Worten S. João da Madeira, FNAC, CTT e El Corte Inglês.

Mais informações nas redes sosicviais e no site da Casa da Criatrividade (www.casadacriatividade),