Reabertos parques e espaços verdes de gestão municipal

É permitido o exercício de atividade física e desportiva até 5 praticantes com enquadramento de um técnico ou a prática de atividade física e desportiva recreacional até 2 praticantes, excetuando-se os atletas profissionais ou de alto rendimento.

A passagem do Estado de Emergência a Estado de Calamidade significa uma redução das medidas de confinamento, mas mantém- -se a necessidade de adotar as medidas de proteção e seguranças essenciais à não propagação do novo coronavírus. Neste âmbito, recai sobre o cidadão o dever cívi- co de recolhimento domiciliário, não devendo circular em espaços e vias públicas, exceto para as des- locações elencadas na Resolução do Conselho de Ministros, desta- cando-se as deslocações de curta duração para efeitos de fruição de momentos ao ar livre e prática de atividade física ou desportiva indi- vidual ao ar livre.