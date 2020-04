GNR promove ação de sensibilização em Ovar

Ações de sensibilização sobre prevenção à pandemia de Covid-19

No passado dia 14 de abril, terça- feira, o Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento Territorial de Ovar, em colaboração com os serviços da Proteção Civil Municipal de Ovar, deu início a um conjunto de ações de sensibilização em aglomerados populacionais desfavorecidos, sobre os cuidados a ter e comportamentos a adotar, relativamente à prevenção da pandemia de Covid-19.

As ações visam sobretudo focar as recomendações da Direção Geral de Saúde e explicar as restrições relacionadas com a circulação de pessoas nos espaços públicos, onde são focados os seguintes aspetos: como se podem e devem proteger do Covid- 19; cuidados a ter com a higiene reforçada e quais os produtos de higiene aconselhados; a importância do uso da máscara de proteção e como colocar a máscara de forma correta; quem tem maior risco de ser infetado e o que fazer em caso de infeção do próprio ou do próximo;regras para deslocações em espaço públicos, sobretudo sobre as deslocações aos hospitais, reforçando a importância de evitar visitas e de familiares aos hospitais, de forma a diminuir o risco de contágio.

Para além da sensibilização, foram ainda distribuídas algumas máscaras de proteção às famílias por parte da Proteção Civil de Ovar, sendo que estavam previstas a realização das mesmas ações de sensibilização nos dias 16 e 17 de abril.