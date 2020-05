Regresso das aulas presenciais para 11.º e 12.º anos

Indicação da DGS refere que as diferentes disciplinas de cada turma devem ser concentradas no período da manhã ou da tarde para evitar tempos livres entre aulas

No dia 18 de maio, segunda-feira, regressam as aulas presenciais para os alunos dos 11º e 12º anos do Ensino Secundário. O Governo, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e a Direção-Geral da Saúde, divulgaram as orientações, com a definição de normas e procedimentos a adotar para assegurar a retoma das atividades letivas presenciais em segurança para toda a comunidade educativa.

A orientação publicada no site da Direção-Geral da Saúde (DGS) refere que os estudantes devem ser organizados por grupos para se cruzarem o menos possível no espaço escolar, usar sempre máscaras e desinfetar as mãos à entrada e saída da escola. Além disso, a cada grupo de alunos deverá ser atribuída uma zona da escola e cada sala de aula deve ser usada pelo mesmo grupo de estudantes para impedir a contaminação por Covid-19. O distanciamento físico deve ser mantido no interior e exterior da sala de aula, com as secretárias dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de forma a evitar que os alunos fiquem de frente uns para os outros.

