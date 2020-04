Renault Portugal apoia INEM

Depois da implantação do plano de apoio às entidades sanitárias, a Renault Portugal concretizou mais uma iniciativa de ajuda à luta contra a pandemia. O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), recebeu oito viaturas – um Renault Master, um Trafic, um Talisman Sport Tourer, três Captur e dois Clio – para apoio logístico na luta contra a pandemia de Covid-19 que assola o país.

Para além do empréstimo destas viaturas, a Renault Portugal ofereceu ainda 10.000 kits de proteção para equipar as viaturas que compõem a frota do INEM. Um kit composto por capas de volante, capas de manete da caixa de velocidades,

capas para bancos e tapetes descartáveis (em papel) para os pés.

Recorde-se que, desde o passado dia 3, a Renault Portugal e um conjunto de concessionários, está a oferecer o valor integral da manutenção a todas as viaturas das marcas Renault e Dacia ao serviço de entidades sanitárias, bem como o desconto

de 50% em todas as restantes operações. Ainda no seio do Grupo Renault Portugal, referência para o facto de, no âmbito da sua responsabilidade social, também a fábrica Renault Cacia ter feito um donativo de máscaras e óculos de proteção, ao Hospital de Aveiro, para ajudar no combate ao Covid-19.