Requalificação da envolvente à Estação de Ovar e Largo Almeida Garrett consignada

Obra representa um investimento de quase um milhão de euros

A empreitada de “Requalificação da envolvente à Estação e Jardim Almeida Garrett – Ovar” foi consignada na passado dia 22 de Maio. Trata-se de uma obra estruturante e fundamental para o desenvolvimento da cidade de Ovar, que se encontra inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Ovar e que representa um investimento de quase um Milhão de euros.

Esta intervenção terá a duração de um ano e pretende beneficiar a área envolvente à Estação de Caminhos-de-ferro e ao Jardim Almeida Garrett, sob o ponto de vista do conforto e segurança na circulação rodoviária, ciclável e, sobretudo, pedonal, com alinhamento e alargamento dos percursos existentes, com a atribuição de caráter pedonal ao Largo Serpa Pinto (da Estação), criação de nova área e reorganização dos lugares de parqueamento automóvel e instalação de mobiliário urbano (marcos limitadores, floreiras, papeleiras, etc.).