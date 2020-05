Restaurantes e cafés preparam-se para abrir portas com mesas separadas e lotação reduzida

Associação de restaurantes pede ao Governo abertura de restaurantes até junho

A associação nacional de restaurantes PRO.VAR pediu na passada quinta-feira ao Governo para alargar o período de reabertura dos restaurantes até ao dia 01 de junho, prolongando o benefício do ‘lay-off ’ até essa data limite. “Estamos a pedir o alargamento do prazo de abertura dos restaurantes, de modo a que possam abrir entre o dia 18 de maio e dia 01 de junho, prolongando o benefício do ‘lay-off ’ até à data limite”, declarou Daniel Serra, presidente da PRO.VAR, associação nacional de restaurantes.

A PRO.VAR classificou na quarta-feira de “incompreensível” que os empresários da restauração desconhecessem o plano das regras de higiene e segurança quando faltavam apenas “sete dias úteis para a reabertura do setor, marcada para o próximo dia 18 de maio. “A Associação Nacional de Restaurantes está extremamente preocupada com a falta de divulgação das regras de higiene e segurança no âmbito da covid-19. É incompreensível que a uma semana (sete dias úteis) dos espaços de restauração abrirem ainda não serem conhecidas as regras de higiene e segurança para o setor”, lia-se no comunicado da PRO.VAR.

A 30 de abril, a PRO.VAR já tinha reclamado que as medidas de segurança para combater a covid-19 deveriam ser testadas “em contexto quase real” antes da reabertura dos restaurantes, que está prevista para o dia 18 de maio, com o objetivo de retificar a tempo qualquer erro.

Restauração, retalho e alojamento responsáveis por metade do impacto no PIB

Comércio a retalho, restauração e alojamento são responsáveis por cerca de metade do impacto negativo de 6,5 pontos percentuais no PIB anual a cada 30 dias úteis de confinamento, segundo o Programa de Estabilidade divulgado na passada quinta-feira. Uma parte significativa do impacto negativo do confinamento advém da evolução verificada no setor do comércio a retalho e na restauração e alojamento, refere o Governo, acrescentando que “este setor explicará aproximadamente metade do impacto total estimado no PIB, seguido pelo setor da indústria (transformadora e extrativa) cuja evolução contribuirá, por si só, para um impacto de -1,6 pontos percentuais”. Este cálculo, alerta o executivo, deve ser interpretado como “a estimativa do impacto mais severo do período de confinamento correspondendo ao período do esta- do de emergência”. No Programa de Estabilidade (PE) para 2020, aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros e entregue à Assembleia da República, o Governo reafirma que, “recorrendo a uma metodologia setorial similar à utilizada por instituições in- ternacionais […], estima-se que 30 dias úteis (cerca de um mês e meio) de confinamento tenham um impacto negativo no PIB anual de 6,5 pontos percentuais”.

O executivo acrescenta no documento que esta estimativa tem em conta igualmente os dados desagregados e já conhecidos re- lativos às empresas que se candidataram a ‘lay-off’ até dia 27 de abril de 2020. “Destes números, destaque-se que 38% das 95 mil empresas candidatas ao procedimento de ‘lay-off’ simplificado são empresas de restauração, alojamento e comércio a retalho”, lê-se no documento. O setor da restauração e alojamento é, pre- visivelmente, o mais afetado, com perto de 57% das empresas a terem apresentado a candidatura a ‘lay-off ’, refere o Governo. As medidas do Governo de combate à pandemia covid-19 chegam aos 12,7% do PIB, entre 0,9% mensais com impacto orçamental e 11,8% sem reflexo no Orçamento do Estado, segundo o PE. Nas medidas com impacto orçamental para “reforçar a proteção so- cial dos trabalhadores e das suas famílias, proteger postos de tra- balho e apoiar a disponibilidade de liquidez para as empresas”, o Governo estima “no seu conjunto, um pacote orçamental de cer- ca de 2 mil milhões de euros por mês (0,9% do PIB), incluindo medidas com incidência única”.

“Acresce um pacote de medidas discricionárias com impacto financeiro e sem impacto orçamental de mais de 25,1 mil milhões de euros (11,8% do PIB), incluindo apoio à liquidez das empresas, concessão de incentivos, moratórias de crédito e de rendas, e prorrogações fiscais e contributivas”, pode ler-se no Programa de Esta- bilidade 2020, elaborado pelo Governo e que deu entrada no ‘site’ da Assembleia da República.