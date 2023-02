“Sábados à descoberta… em família” promove atividades para pais e filhos

Atividade faz parte do Projeto Educativo Municipal. No último sábado, foi realizada uma visita à Aldeia do Carnaval de Ovar, no âmbito do programa complementar à exposição de chapéus usados por diferentes grupos participantes nesse evento, mostra que se encontra patente no Museu da Chapelaria, em S. João da Madeira.

Está a decorrer neste ano letivo o programa “Sábados à descoberta… em família”, uma iniciativa da Câmara Municipal de S. João da Madeira inserida no Projeto Educativo Municipal e que visa promover atividades intergeracionais entre as crianças e suas famílias.

Pretende-se promover momentos propícios à criatividade, à espontaneidade e ao convívio familiar, fortalecer as relações afetivas, desenvolver atividades ligadas às artes, à leitura, ao património, ao desporto, à educação ambiental e à fruição dos espaços públicos. São também objetivos dar a conhecer programas e serviços culturais do concelho e propiciar a criação de redes de trabalho com as associações de pais e destas com os seus membros e associados.

Assim, cada associação de pais das escolas do concelho foi convidada, pela Divisão de Educação da Câmara, a participar em atividades diversas organizadas pelo Turismo Industrial, Museu da Chapelaria, Museu do Calçado, Biblioteca Municipal, Casa da Criatividade, Paços da Cultura, Centro de Arte Oliva, Divisão do Desporto e Unidade do Ambiente, que irão decorrer ao longo do ano, num calendário já definido com cada entidade.

O programa arrancou em janeiro com a Associação de Pais da Escola das Fontainhas a participar na atividade “Uma sapatilha sustentável” realizada no Museu do Calçado, e com a Associação de Pais do Jardim de Infância da Devesa Velha a participar, com o Turismo Industrial, na oficina “Memórias industriais: dos saberes-fazer às memórias do trabalho”.

Entretanto, outras atividades foram sendo promovidas, nomeadamente, na tarde do último sábado, 4 de fevereiro, com o grupo da Associação de Pais da Escola de Carquejido a realizar uma visita guiada à Aldeia do Carnaval de Ovar, um espaço diferenciador e único no país, no qual convivem e trabalham cerca de duas mil pessoas de 24 grupos e escolas de samba.

Esta atividade decorreu no âmbito do programa paralelo à exposição “Os chapéus foliões do Carnaval de Ovar”, que está patente no Museu da Chapelaria, em S. João da Madeira, até 5 de março, e que resulta de uma parceria entre os dois municípios.