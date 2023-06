Saiba quais os cursos profissionais a decorrer em S. João da Madeira a partir de setembro

No ano letivo 2023/2024 serão 15 os cursos profissionais que irão decorrer nas escolas de S. João da Madeira.

Numa altura em que o ano letivo 2022/2023 está a caminho do fim para os alunos do ensino básico, as famílias e os alunos começam a definir as suas escolhas para o seu futuro escolar. Conheça quais os cursos que irão arrancar no próximo ano letivo.

No Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, irão funcionar novas turmas de Técnico de Análise Laboratorial, Técnico de Multimédia e Técnico de Desporto.

O Agrupamento de Escolas João da Silva Correia continuará a oferecer o curso de Técnico de Proteção Civil e, ainda, os cursos de Técnico de Operações Turísticas e Técnico de Mecatrónica Automóvel.

O Centro de Educação Integral oferece os cursos de Técnico Comercial, Técnico Auxiliar de Saúde e o Técnico de Cozinha/Pastelaria.

O Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite oferece o curso de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, Técnico de Design de Comunicação Gráfica, Técnico de Eletrónica, Automação e Comando, Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e Técnico de Mecatrónica.

Os cursos profissionais destinam-se a alunos que tenham completado o 9.º ano de escolaridade. Têm a duração de três anos e dão equivalência profissional e escolar ao 12.º ano de escolaridade. Todos os cursos são gratuitos, com estágios integrados na região ou no estrangeiro e com diversas regalias sociais previstas por lei.

Os alunos e famílias interessadas devem contactar a secretaria da Escola, ou escolas, de acordo com o curso do seu interesse. O período de matrículas para o ensino secundário decorre de 15 a 20 de julho.