Salvador Malheiro – Presidente da Câmara Municipal de Ovar

Este foi, sem sombra de dúvida, o maior desafio de toda a minha vida. Esse dia 17 de Março [primeiro dia do cerco sanitário ao concelho de Ovar] certamente ficará para sempre na minha memória. É o dia em que somos confrontados com a decisão da Autoridade Regional de Saúde, de que seria imperativo realizarmos cá uma quarentena geográfica, porque Ovar era o único Município onde estava já identificada uma contaminação comunitária. Naturalmente que já antes desse episódio tínhamos tido conhecimento de que a situação de Ovar se tornava mais complicada de dia para dia, designadamente na nossa Câmara Municipal. Isto fez com que fôssemos dos primeiros municípios a avançar com Planos de Contingência, e fomos gradualmente intensificando as várias medidas, conforme a evolução da realidade.

Encerramos uma série de serviços públicos, fechamos a nossa Câmara Municipal… E tudo isto já antes do próprio dia 17 de Março. Mas esse dia, em que somos confrontados com o parecer da Autoridade Regional de Saúde, causa-nos um transtorno enorme. O diagnóstico que tínhamos em perspetiva para o concelho de Ovar apontava para os 40 mil infectados e mais de mil óbitos. Naturalmente que para quem está cá, ouvir uma informação deste cariz, é algo que faz com que o “chip” mude. Este passou a ser o meu desafio de vida, e mostramos de imediato a nossa disponibilidade para colaborar com o Governo no sentido de implementar esta cerca sanitária e outras medidas musculadas da forma mais eficaz e eficiente, com o objectivo de tentar salvar o maior número de vidas possível.

