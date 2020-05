Santa Maria da Feira prepara retoma à “nova normalidade”

Na passada segunda-feira, 4 de maio, o Executi- vo da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vol- tou a reunir-se, por videoconferência, para mais uma Reunião de Câmara. O presidente da Câmara Munici- pal, Emídio Sousa, procedeu a uma breve anotação da retoma faseada da normalidade relacionada com o processo de desconfinamento. Assim, irá proceder- -se à abertura dos serviços presenciais – com as devi- das precauções e arranjos – na semana de 11 de abril; a reabertura simultânea de todos os cemitérios do con- celho e parques verdes (apenas para caminhadas hi- giénicas), que ocorreu no passado dia 6 de maio; os funerais poderão ter o acompanhamento dos familia- res, contudo os velórios não são permitidos; início do funcionamento do centro de testes em Mozelos, assim como no Pavilhão Municipal de Fiães; a realização de ciclos de webinários dedicado ao turismo e à indús- tria e, por fim, a distribuição de um documento com recomendações para a retoma do setor industrial.

“Vamos ter que nos habituar ao uso de máscara sempre que estejamos em contacto com outras pes- soas ou em qualquer serviço. Este vai ser o ‘novo nor- mal’ e penso que temos todos que dar estes exemplos; durante estes dias haverá mais informação e espere- mos que a retoma corra bem. É nisso que estamos es- perançados”, constatou o edil, Emídio Sousa.