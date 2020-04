Segurança do Tribunal da Feira infetado

Um segurança que trabalha no Tribunal de Santa Maria da Feira está infetado com o novo coronavírus, encontrando-se em isolamento em casa, informou, na passada terça-feira, fonte da comarca.

“Trata-se de um segurança cuja esposa trabalha no Hospital de São Sebastião. Ele foi trabalhar pela última vez no dia 19 de março, tendo apresentado alguns sintomas e na sexta já não voltou a trabalhar”, afirmou à Lusa a juíza coordenadora do Tribunal da Feira, Ana Loureiro.

Este é o primeiro caso positivo na área do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro que abrange 18 concelhos. A juíza coordenadora do Tribunal da Feira referiu que o segurança está em isolamento em casa durante 15 dias, tal como o outro segurança que trabalhava com ele, duas senhoras da limpeza e os funcionários judiciais que estiveram de escala nessa semana.

“Foram reformuladas as escalas e até agora houve apenas mais uma oficial de justiça que teve sintomas, mas que fez o teste e deu negativo”, disse a magistrada, adiantando que o tribunal já foi todo desinfetado.

A juíza contou ainda que fez uma escala para a utilização das oito salas de audiência que têm acesso pelo exterior do edifício, adiantando que depois de cada diligência as salas ficam fechadas 15 dias e só voltam a ser utilizadas ao fim desse tempo. Além disso, são disponibilizadas máscara e luvas a todos os intervenientes nas diligências judiciais.

“Ontem [segunda-feira, dia 30 de março] houve um primeiro interrogatório de arguido detido e toda a gente usou máscara e luvas incluindo o arguido, porque aceitou usar, e os defensores”, contou Ana Loureiro.