Segurança Social já pagou isolamento profilático a 10.857 trabalhadores de Ovar

Informação avançada pelo Centro Distrital de Aveiro, a 18 de Maio

O Centro Distrital de Aveiro da Segurança Social revelou na passada segunda-feira que, desde o início da pandemia de covid-19 até ao dia 13 de maio, já pagou subsídio de isolamento profilático a 10.857 beneficiários do concelho de Ovar. “Desde o início da pandemia e até ao dia 13 de maio, foi pago subsídio de isolamento profilático a 10.857 beneficiários no concelho de Ovar”, revelou a estrutura. A informação surge em resposta a um pedido de esclarecimento, na sequência de denúncias de que não estaria a ser paga a totalidade do rendimento habitual aos trabalhadores que, residindo em Ovar ou aí empregados, não puderam laborar devido às restrições legais impostas pelo cerco sanitário a que o concelho esteve sujeito de 18 de março a 17 de abril. Mesmo após garantia de Câmara Municipal e Ministério do Trabalho de que seriam ressarcidos no exato valor do seu salário habitual, a semana passada alguns cidadãos de Ovar reclamavam não estar a receber os 100% dessa remuneração, outros diziam que só receberam 65% quando esperavam mais, outros questionavam a que se devia o não pagamento de dias avulso como 01, 02 e 17 de abril, e outros criticavam o facto de subsídios relativos a abril continuarem por pagar na segunda semana de maio.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.