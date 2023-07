Seis dicas para organizar o melhor evento do ano

Quando se trata de criar momentos inesquecíveis, organizar um evento que suplante todos os outros requer muito mais do que uma minuciosa planificação – é necessário conferir-lhe um toque pessoal e alguma criatividade.

É nesta altura que entram os copos personalizados; para além de se constituírem como um ornamento estético, estes singularizados objetos ajudam a criar uma experiência única que os participantes recordarão por muitos e longos anos.

Neste artigo, partilhamos consigo seis dicas essenciais para organizar o melhor evento do ano, colocando em especial enfoque o impactante papel desempenhado pelos copos personalizados.

1. Compreenda o seu público

Antes de passarmos às especificidades do evento propriamente dito, é fundamental que compreenda o seu público sem qualquer margem para dúvidas.

O evento que vai organizar é empresarial e destina-se a personalidades distintas? Trata-se de alguma festa com o intuito de comemorar a lealdade dos seus clientes? Ou será, talvez, um acontecimento aberto ao público geral?

O seu público-alvo determina o tema, a atmosfera e os artigos que colocará em oferta (nomeadamente, copos personalizados), que servirão posteriormente de recordação da sua experiência.

2. Escolha um tema memorável

A seleção de um tema singular faz com que o seu evento se destaque; este poderá estar relacionado com a sua marca, a causa que pretende celebrar ou algo de divertido e completamente inesperado.

Certifique-se de que o seu tema reflete todos os aspetos do evento, incluindo os copos personalizados.

Ao incluir o logótipo da sua marca ou qualquer outro elemento gráfico relacionado com o evento, pode criar um branding coeso que indubitavelmente melhorará a experiência dos seus convidados.

3. Dê prioridade ao branding

Um branding consistente é um dos aspetos fulcrais a ter em conta na criação de um evento memorável; todos os detalhes, desde os convites ao décor, devem estar alinhados com a sua identidade de marca.

Incluem-se nos suprarreferidos detalhes, naturalmente, os seus copos personalizados, que se configuram como uma maneira subtil (embora eficaz) de reforçar o seu branding; através destes brindes, a sua marca obtém visibilidade de cada vez que um convidado levantar o copo e sorver um gole, pairando no ar uma impressão vincada que perdurará muito para lá do final do evento.

4. Torne o evento interativo

A introdução de elementos interativos estabelece uma ligação direta aos seus convidados, mantendo-os concentrados no acontecimento em mãos.

Considere a colocação em prática de atividades como jogos, sessões de perguntas e respostas ou a instalação de cabines fotográficas que reflitam o tema do seu evento; por exemplo, pode organizar um concurso de produção de cocktails em que os seus convidados fazem uso dos copos personalizados – isto não só fará com que o evento se torne ainda mais divertido, como também garantirá que estes mesmos brindes recebem a atenção que lhes é devida!

5. Opte por soluções sustentáveis

A consciencialização ambiental já não se trata de uma opção, mas sim de um imperativo; a escolha de alternativas sustentáveis e ecológicas como copos personalizados não só reduz a pegada de carbono associada ao seu evento, como também retrata a sua marca como sendo ambientalmente responsável.

Além do mais, estes copos podem perfeitamente ser utilizados muito depois de decorrido o evento, o que apenas contribui para que os convidados se recordem do excecional tempo recreativo que viveram.

6. Não se esqueça de efetuar um acompanhamento sucessivo

A relação com os seus convidados não tem de acabar com o evento – envie-lhes uma nota ou um e-mail posterior em que exprime gratidão pela sua presença; de modo a personalizar o seu texto, porque não incluir uma fotografia deles no decurso do evento (idealmente, a partir de um ângulo em que os copos sejam bem discerníveis)?

Um gesto tão simples quanto este não só reforça relações, como também faz as vezes de um subtil lembrete de que a sua marca está à vista.

7. Em suma

Resumindo e concluindo, a criação do melhor evento do ano nasce a partir da combinação de fatores como a compreensão do seu público, a escolha de um tema memorável, um branding consistente, atividades interativas, sustentabilidade e permanência em contacto.

Uma poderosa ferramenta à semelhança de copos personalizados pode significativamente melhorar todos os aspetos supramencionados, fomentando uma experiência memorável que robustece a presença da sua marca na mente de qualquer consumidor.

Sempre que tiver um evento para organizar e planear, não perca a oportunidade de elevar o seu branding ao seu máximo potencial – no fim de contas, são os mais ínfimos detalhes que costumam fazer toda a diferença.