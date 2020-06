Sessão de Webinar em parceria com a AICCOPN

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira promoveu mais um webinar focado no setor da Construção, subordinado à temática da Saúde e Segurança no Trabalho. A iniciativa abordou os procedimentos para a elaboração ou aplicação do Plano de Contingência em obra e recomendações para empresas e trabalhadores. A iniciativa contou ainda com a apresentação de um caso prático de implementação do Plano de Contingência em obra.

No dia 18 de junho, às 17h00, a partir da transmissão em direto da página de Facebook do Município, Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, deu a abertura à sessão do Webinar, assim como o presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas e da Presidência da Confederação da Construção e do Imobiliário (AICCOPN), Reis Campos. A sessão, moderada pela secretária-geral da AICCOPN, Sónia Oliveira, incluiu intervenções de Cristina Cardoso, responsável pelos Serviços de Engenharia da AICCOPN, que abordou os procedimentos para a elaboração ou aplicação do Plano de Contingência em obra e recomendações para empresas e trabalhadores. Já Paulo Pinheiro, responsável pela gestão do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança da empresa Ferreira Construção, S.A., ficou a encargo da apresentação de um caso prático de implementação do Plano de Contingência em obra.

