Sessão temática aborda competências socioemocionais e saúde mental

Dia 5 de maio, às 18h00, na Escola Conde Dias Garcia

A participação é gratuita e aberta ao público em geral, mediante inscrição online.

Tendo em consideração que “o desenvolvimento de competências socioemocionais na infância e adolescência assume uma importância crucial”, relacionando-se com a “capacidade de lidar com as emoções, desenvolver autoconhecimento, relacionar-se, ser capaz de colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas”, a Divisão de Educação da Câmara Municipal de S. João da Madeira promove uma sessão sobre esta temática, dirigida à comunidade educativa.

Inicialmente agendada para fevereiro passado, a iniciativa acabou por não se poder realizar nessa data, estando agora marcada para o dia 5 de maio, pelas 18h00, na Escola do Ensino Básico Conde Dias Garcia. As inscrições – gratuitas, mas obrigatórias – são efetuadas online, através de ligação disponibilizada no separador “Agenda” da página da Câmara Municipal de S. João da Madeira na internet (www.cm-sjm.pt).

Com o título “Competências socioemocionais e saúde mental: um exercício de autocuidado”, esta sessão temática será dinamizada por Raquel Queirós Pinto, doutorada em Psicologia, tendo como ponto de partida o facto de muitas pesquisas apontarem que “o desenvolvimento destas competências fortalece os fatores de proteção em saúde mental e melhora o bem-estar, a capacidade de aprendizagem e a produtividade”.