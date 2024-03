Suldouro abre portas à comunidade

A Suldouro promove a iniciativa Portas Abertas, no próximo sábado, dia 23 de março, numa ação conjunta do Grupo EGF. As visitas permitem dar a conhecer aos cidadãos os processos relacionados com a recolha e valorização de resíduos urbanos com o objetivo de aproximar as comunidades locais das estações de tratamento.

Intitulada EGF Portas Abertas, esta iniciativa destina-se à população em geral, que tem a possibilidade de entregar, na Central de Triagem, resíduos recicláveis ou depositá-los nos ecopontos existentes nas instalações. Na EGF Portas Abertas será possível ficar a conhecer o trabalho desenvolvido pelas equipas da Suldouro – do tratamento à valorização de resíduos.

Neste dia, as empresas do Grupo EGF estarão abertas ao mesmo tempo, num compromisso claro com a transparência, a apresentar o processo a que os resíduos são submetidos. A experiência compreende visitas guiadas a Unidades de Triagem, de Valorização Orgânica, Aterros Sanitários, Estações de Transferência e Ecocentros e Centrais de Valorização Energética para que seja possível perceber o que acontece aos resíduos depois de serem colocados nos respetivos contentores, desmitificar os mitos sobre a reciclagem e ainda a clarificar as regras para a separação de resíduos. As inscrições são gratuitas, limitadas às vagas existentes. Para mais informações e inscrições contactar a Linha da Reciclagem – 800 911 400 (chamada gratuita) – atendimento@linhadareciclagem.pt ou visite o site www.suldouro.pt

A Suldouro é a empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos urbanos produzidos nos municípios de Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia, abrangendo uma população de cerca de 440.000 habitantes. Integrada no grupo EGF, a Suldouro continua a apostar na sensibilização junto da comunidade, de modo a garantir um adequado funcionamento do sistema de gestão de resíduos da sua região.