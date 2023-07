Teatro regressa à varanda dos Paços da Cultura no dia 22 de Julho

O Teatro à Varanda regressa no próximo sábado, dia 22 de Julho, para uma segunda edição. Um evento de acesso gratuito, no largo da Rua 11 de Outubro, no centro da cidade de S. João da Madeira, promovido por uma coorganização da Junta de Freguesia, Teatro Oliveira Júnior (TOJ) e Grupo de Teatro do Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior – A Bem Dizer. Este evento cultural ímpar vai trazer à varanda dos Paços da Cultura, pelas 21h30, um espectáculo teatral com luzes e música.

A 2ª edição do Teatro à Varanda foi apresentada esta semana, em conferência de imprensa, pelo presidente da Junta de Freguesia de S. João da Madeira, Rodolfo Andrade, e pela coordenadora do TOJ e do grupo A Bem Dizer, Cristina Marques.

O autarca realçou que este é um evento ainda em fase embrionária, mas que conta já com o reconhecimento da sociedade e da população local e vizinha. O objectivo, avançou Rodolfo Andrade, é levar o que de melhor se faz em S. João da Madeira ao nível do teatro a toda a população de uma forma inovadora, promovendo a cultura, o convívio entre gerações, a convivência no centro cívico da cidade e, de forma indirecta, valorizar e promover o comércio local.

De acesso livre, no largo da Rua 11 de Outubro, em frente aos Paços da Cultura, os espectadores vão poder apreciar um espectáculo teatral com luzes e música, que se realiza nas diversas varandas do edifício.

Esta iniciativa inovadora vai para a sua segunda edição em S. João da Madeira e resulta do desafio que a Junta de Freguesia lançou a estes grupos de teatro para criarem uma peça nas varandas e janelas dos Paços da Cultura, edifício emblemático da cidade. No entanto, a iniciativa já estará a ser replicada para dar vida cultural a outros edifícios noutras localidades do país.