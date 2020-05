Testes à Covid-19 avançam em colaboradores do Apoio Domiciliário a idosos

Do pacote de testes à Covid-19 realizados aos idosos dos lares do concelho da Santa Maria da Feira, concluído recentemente, não se registou nenhum caso positivo. Neste momento, os testes de rastreio estão já a ser realizados aos colaboradores que asseguram o Serviço de Apoio Domiciliário a idosos, num total de 222 testes, garantidos através do mesmo circuito que se mostrou rápido e efi caz: ACES Feira/ Arouca, Câmara Municipal, Bombeiros Voluntários de Lourosa e Hospital de Gaia.

A notícia foi avançada na passada quarta-feira, dia 29 de abril, pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, numa reunião, por videoconferência, com representantes das IPSS’s (Instituições Particulares de Solidariedade Social) do concelho, num total de 42 participantes.

Nesta primeira reunião conjunta, foi feito um balanço da fase inicial, através da partilha de boas e menos boas experiências, das dificuldades sentidas e pensadas novas formas conjuntas de atuação para os novos desafi os que se avizinham.

O presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, sublinhou o “excelente trabalho” realizado pela rede social do concelho. “Confesso que inicialmente estava receoso de como conseguiríamos intervir de forma rápida e efi caz num concelho com a dimensão do nosso, com muitos lares de idosos – o principal grupo de risco –, mas rapidamente o receio deu lugar ao orgulho”, reforçando que “conseguimos cuidar dos nossos idosos, dar respostas sociais a quem precisa, nomeadamente ao nível das carências de bens de primeira necessidade, como a alimentação”.

As dificuldades financeiras com que “a maioria destas instituições gere o seu dia a dia” foram um dos temas abordados na reunião, reforçando que “o apoio e as respostas da Segurança Social não têm sido adequados às necessidades, situações

que o autarca registou e garantiu que irá transmitir àquele organismo público”, referem em comunicado.

Relativamente às verbas, o edil feirense anunciou que o apoio financeiro que virá do Fundo de Emergência Social da Área Metropolitana do Porto será canalizado para todas as IPSS’s, através de celebração de protocolos.

Outra das áreas abordada pelas IPSS’s, e que nesta reunião voltou à discussão, foi a necessidade e as vantagens em adquirir bens em conjunto, ganhando maior capacidade de negociação no mercado e conseguindo bens a preços mais competitivos. “Esta ambição será agora concretizada com os serviços municipais a apoiar a sua implementação. Novos desafios estão

a chegar para a sociedade no geral, e para as IPSS’s, em particular. Com a redução dos rendimentos de muitas famílias, o desemprego e o consequente empobrecimento, é premente pensar em novas respostas de apoio à comunidade feirense”.

Essas mesmas respostas, “chegarão em tempo útil às famílias, aos idosos, às pessoas com defi ciência, às crianças e jovens institucionalizados, como, aliás, se tem registado, muito devido ao empenho, dedicação e solidariedade de todos os trabalhadores, sem exceção, que formam as equipas das IPSS’s e de toda esta enorme e articulada rede social do concelho”,

valorizou o edil.