ANÚNCIO

Processo: 3684/19.2T8VFR

Acompanhamento de Maior

N/Referência: 110360346

Data: 06-02-2020

Requerente: Bento Pinto de Carvalho

Requerido: Joana Pinto Jesus

Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior em que é requerido Joana Pinto Jesus, com domicílio: Rua Central do Redondo, 422, 4505-255 Santa Maria da Feira, com vista à determinação de medidas adequadas.

O Juiz de Direito, Dr. João Ferreira

A Oficial de Justiça, Alexandra Lopes