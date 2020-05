Tunas académicas do ISVOUGA oferecem equipamentos ao Centro Social de Souto

Tunas do ISVOUGA, em conjunto com o Instituto Superior, conseguiram angariar 1.535 euros e várias doações de materiais

Durante um mês as tunas académicas do ISVOUGA, com o apoio do Instituto Superior de Entre Douro e Vouga, realizaram uma campanha com o propósito de angariar fundos para a aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual para oferecer ao Centro Social de Souto.

A Partituna e a Tesmaftunis, tuna masculina e feminina do supracitado instituto de ensino superior, conseguiram angariar, até ao dia 14 de maio, um total de 1.535 euros e várias doações de material. O grupo de estudantes conseguiu entregar um total de 1.900 luvas descartáveis, 1.600 máscaras cirúrgicas; 1.550 toucas, 1.470 aventais, 300 batas descartáveis, 230 proteções de calçado, 120 fraldas, 70 máscaras FFP2, 25 viseiras, 20 litros de álcool gel, dois kits de SOS Covid-19, desinfetante de superfícies, entre outros materiais.