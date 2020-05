Universidade de Aveiro regressa gradualmente ao trabalho presencial

Em junho, a Universidade prevê manter algumas dessas medidas e evoluir para teletrabalho parcial, com horários desfasados ou equipas em espelho, avaliação presencial em casos previamente identificados, desde que cumpram as medidas de prevenção, a retoma gradual o do atendimento ao público, garantindo as condições de segurança.

“Mantêm-se as medidas de atuação face a casos suspeitos ou de possível contágio, existindo seis áreas de isolamento devidamente equipadas”, indica.

Uma das medidas é a realização de testes de diagnóstico covid-19 a quem utilize as instalações de forma regular e sempre que o risco o justificar e medição da temperatura voluntária com equipamento disponível em salas de isolamento.

“A UA distribuirá máscaras à comunidade UA e aos visitantes, e viseiras aos elementos que trabalhem em contacto com o público. A entrada nos edifícios só será permitida a pessoas que utilizem máscara e os elevadores serão reservados a pessoas com mobilidade reduzida e a transporte de cargas”, descreve.

Como medidas de prevenção, é anunciado o reforço, quer da higienização dos objetos ou locais de maior contacto quer da ventilação dos espaços, bem como a disponibilidade de meios de desinfeção para a higienização complementar.