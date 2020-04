Urgência Pediátrica do São Sebastião volta a funcionar 24 horas por dia

A urgência pediátrica do Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, retomou na passada quarta-feira o funcionamento a 24 horas, após regressarem os 35 profissionais sujeitosa quarentena devido à covid-19, anunciou o Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV).

O serviço, com uma área de influência envolvendo vários concelhos e cerca de 350.000 utentes, estava desde 11 de março

a funcionar apenas em horário parcial, das 08:00 às 20:00, na sequência da implementação do regime de quarentena para

médicos, enfermeiros e assistentes dessa valência.

A medida resultara da identificação de um caso positivo de covid-19 numa utente que, após passagem pela referida urgência,

ficara internada na Feira e seria depois transferida para o Hospital São João, no Porto, de onde já teve alta.

No dia 25 de Março, fonte do CHEDV informou: “Terminado ontem [terça-feira] o período de quarentena a que foram sujeitos os profissionais da equipa de pediatria, o Serviço de Urgência Pediátrica passou a funcionar 24 horas desde a noite passada, voltando assim à normalidade do seu funcionamento”.

A mesma fonte adianta que todos os profissionais sujeitos a quarentena regressaram em bom estado clínico, sem que nenhum tenha sido infetado pelo novo coronavírus.