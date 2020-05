Vagos Metal Fest adiado para 2021 com “alterações mínimas” no cartaz

A edição 2020 do Vagos Metal Fest vai transitar para 2021 com “o mínimo de alterações ao cartaz já apresentado”, que tem como principais atrações as bandas Testament, Asphyx e Finntroll, foi hoje anunciado. A promotora Amazing Events revelou hoje que está “em conversações com o município de Vagos, representantes de artistas e entidades parceiras para transitar o evento para 2021, com o mínimo de alterações possível no que toca ao cartaz”.

O presidente da Câmara de Vagos confirmou à Lusa a vontade de “fazer transitar para 2021” um dos principais festivais ibéricos de heavy metal, que deveria realizar-se entre 30 de julho e 01 de agosto na Quinta do Ega.

“Em breve anunciaremos as novas datas”, garante o autarca Silvério Regalado.

A decisão de adiar o festival por um ano surge depois de o Governo ter proibido a realização dos habituais festivais de Verão nacionais até 30 de Setembro de 2020, no âmbito das medidas de combate à propagação da covid-19. A promotora lembra, em comunicado, que o Governo estabeleceu ainda a “emissão de um vale de igual valor ao preço do bilhete de ingresso pago, garantindo-se os direitos dos consumidores”. A entidade promotora do Vagos Metal Fest fica a aguardar a aprovação final destas medidas em Assembleia da República, garante a Amazing Events. O passe de três dias para o festival custava 85 euros. O bilhete diário estava fixado em 40 euros. Desde que foram impostas medidas de confinamento, os organizadores do festival criaram um “palco virtual” nas redes sociais, para apresentação de bandas portuguesas que se viram privadas de tocar ao vivo, por causa do novo coronavírus, nomeadamente os Divine Ruin, Apotheus e Reverent Tales.