Webinar sobre Cortiça debate medidas a adotar em contexto de pandemia

No âmbito da área da Saúde e Segurança no Trabalho, a realizar no dia 13 de maio

O ciclo de webinars promovido pela autarquia feirense avança com a segunda proposta, desta vez referente à indústria da cortiça. O evento decorre dia 13 de maio, às 16h00, incluindo temas como planos de contingência, consequências do Covid-19 para a economia e legislação/orientações.

A Câmara Municipal, através do projeto Bizfeira, lançou um conjunto de webinars, transmitidos online na página do Facebook do Município, sobre Saúde e Segurança no Trabalho. O primeiro foi subordinado à área do Turismo e segue-se, agora, o setor da Cortiça. As medidas de Segurança e Saúde no Trabalho, necessárias para controlar o risco de contaminação pelo coronavírus em contexto laboral, terão um papel fundamental e indispensável para que a atividade económica, concretamente a da indústria da Cortiça, continue ativa.

O webinar, agendado para o dia 13 de maio, às 16h00, contará com a moderação do diretor geral da Apcor e administrador do Cincork, Joaquim Lima. Os oradores serão o empresário Mário Outeiro, com o tema ‘A adequabilidade do plano de Higiene, Saúde e Segurança da empresa e o reforço do plano de contingência’; o médico Jorge Ferreira, que falará da ‘Consequência da pandemia na saúde’ e o comandante dos Bombeiros Voluntários de Lourosa, José Carlos Pinto, que abordará ‘A Higiene e Segurança no contexto de trabalho face à perspetiva da epidemia’.

Os próximos webinars serão focados na Metalomecânica, Papel, Construção Civil e TICE num contexto de regresso à “nova normalidade”. A autarquia pretende, com estas iniciativas, “proporcionar momentos de partilha de informação pertinente e esclarecedora para a retoma da atividade económica”. “Contribuímos para a formação dos empresários e dos seus trabalhadores, valorizando a sustentabilidade das empresas e, simultaneamente, a saúde pública”, afirma o presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa