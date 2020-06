Zoo de Lourosa promove iniciativa “Junta-te a Nós”

Promoção de passe anual pretende conservar espécies e biodiversidade do espaço zoológico

O Zoo de Lourosa lançou uma promoção de venda do seu passe anual, o “ZOO MEU, ZOO TEU”, sendo que se for adquirido ou renovado durante o mês de junho, a sua validade será prolongada até 2021. O cartão foi lançado a pensar em todos aqueles que querem acompanhar o trabalho deste parque de uma forma privilegiada, visitando-o sempre que quiserem.

A iniciativa “Junta-te a nós” pretende que esta modalidade de entrada no único parque ornitológico do país proporcione mais dias de visita e também que se estreitem os laços entre este espaço e as suas aves e os fiéis amantes do mundo natural.

